Эксперты ожидают серьезного повышения.

Практически все автоконцерны подняли цены на легковые автомобили 2018 года. В Renault, Mitsubishi, Kia, Ford, Toyota рассказали "Коммерсанту", что стоимость машин выросла на 1-2%. Увеличение объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией.

Однако дилеры ждут в 2018 году гораздо больше роста цен - на 13–17%. Один из участников рынка полагают, что рост цен будет происходить в течение года в несколько этапов. Помимо ежегодного инфляционного подорожания в пределах 5% у концернов увеличиваются издержки, в частности, из-за повышения акцизов, что не может не отразиться на розничных ценах.

Ранее стало известно о подорожании автомобилей Lada - в среднем на 2,5%.

Стоит отметить, что цены на легковушки увеличиваются ежегодно. Так, в начале 2017-го резкое повышение стоимости объясняли требованием по установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в новых машинах, которые поступают в Россию с 1 января.

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