С тарифной политики УК.

Минстрой России обязал управляющие компании заблаговременно извещать собственников жилья о повышении цен на услуги и проведении ремонтных работ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ, подготовленный ведомством и вносящий поправки в ряд нормативных актов, регламентирующих управление многоквартирными домами.

В частности, управляющие компании обяжут за месяц информировать жильцов о повышении тарифов ЖКХ и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость услуг по управлению многоквартирным домом. При этом извещения должны печататься на официальных бланках УК и вывешиваться на видном месте в подъездах многоквартирных домов.

Также документ регламентирует процедуру изменения размера платы, вносимой собственниками в пользу управляющей компании. Согласно поправкам Минстроя РФ, эта сумма должна утверждаться на общем собрании жильцов сроком на 1 год.

Ужесточаются и требования к сбору твердых бытовых отходов. Отныне УК придется доводить до жильцов сведения о местах накопления и сбора мусора, в том числе и особо опасного, например, содержащего ртуть.

Кроме того, муниципальные власти будут наделены полномочиями по выбору управляющих компаний для "бесхозных" домов. А управляющие компании, бросившие свои дома на шесть месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации.

Стоит отметить, что это далеко не полный перечень изменений, внесенных Минстроем РФ в Жилищный кодекс и одобренных Госдумой РФ и Советом Федерации Федерального собрания России.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в нормативную базу, регулирующую управление многоквартирными домами, вводится понятие "грубого нарушения". Среди них — отказ от передачи технической документации при переходе дома в управление новой управляющей организации, а также управление домами, не включенными в лицензию, и выставление платежного документа таким домам.

Если органы Госжилстройнадзора уличат управляющую компанию в таком нарушении, у нее могут изъять либо конкретные дома, где данные нарушения были запущены, либо сразу весь жилфонд, которым она управляет.

В общем и целом изменения коснутся четырех направлений деятельности управляющих организаций. Среди них — возможность заключения прямых договоров между собственниками жилья и поставщиками коммунальных услуг, учреждение новой формы собрания собственников — так называемой "конференции", совершенствование системы обслуживания жильцов и ужесточение процедуры лицензирования УК.

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