В ходе международного аудита.

На Магнитогорском металлургическом комбинате завершился наблюдательный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ). Специалисты TÜV NORD CERT (Германия) проверяли ее соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001.

Эксперты подтвердили, что СЭМ удовлетворяет всем условиям и демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду. Каких-либо несоответствий не выявлено, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Аудит охватил 13 структурных подразделений комбината, включая цеха горно-обогатительного и коксохимического производств, цеха главного металлурга, главного прокатчика и главного энергетика, а также цех железнодорожного транспорта и функциональные структурные подразделения.

Система экологического менеджмента внедрена и успешно функционирует на ММК с 2002 года. В сентябре 2015-го Международная организация по стандартизации (ISO) приняла новую версию международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Сертификационный аудит на соответствие ее требованиям комбинат прошел в 2016 году.