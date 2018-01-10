В 2018 году.

Администрация Екатеринбурга составила список многоквартирных жилых домов, которые будут отремонтированы в 2018 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В "капремонтный" перечень вошло 286 адресов, расположенных на 133 улицах уральской столицы. Более всего повезло улице Кировградской: на ней будут приведены в порядок 16 многоквартирных домов. Полный список опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.

Стоит заметить, что в июле 2017 года городские власти опубликовали полный реестр домов уральской столицы, попавших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества МКД Свердловской области на 2018-2020 годы.

В этом реестре значится 1 369 адресов. Общая площадь требующих капремонта жилых домов превышает 3,1 миллиона квадратных метров. Практически все эти дома построены в 50-х и 60-х годах прошлого века.Общая стоимость капремонта этих зданий превышает 10 миллиардов рублей.

Следует напомнить, что на Среднем Урале в 2018-2020 годах планируют потратить на цели капремонта 21 миллиард рублей. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за этот период планируется отремонтировать 4 187 домов и заменить 500 лифтов.

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