Роспан завершил проведение трехмерной сейсморазведки 10 января в 16:52
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На Минховском ЛУ.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" - якорное предприятие НК "Роснефть" по наращиванию газового бизнеса в ЯНАО - завершило сейсморазведочные работы МОГТ-3D (метод общей глубинной точки) на Минховском и Восточно-Минховском месторождениях. В целом было исследовано 700 квадратных километров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.
"Все условия лицензии Роспаном выполняются в установленные сроки и в строгом соответствии с действующим законодательством, а также требованиями Компании", - рассказывает руководитель группы сейсморазведочных работ АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Дмитрий Головцов.
По его словам, сейсморазведочные работы на Минховском лицензионном участке (ЛУ) были выполнены за два полевых сезона 2015-2016 и 2016-2017 годов. Обработка и интерпретация полученных данных позволит провести исследования для уточнения структурного плана, особенностей тектонического строения участка, обоснования запасов углеводородов и прогнозирования газовых и конденсатных перспективных объектов.
На сегодня завершен этап обработки данных. Летом 2018 года планируется завершить этап интерпретации данных, по результатам которого будут намечены цели под поисково-разведочное бурение.
Затем предстоит закончить строительство разведочных скважин для подготовки месторождения к эксплуатационному бурению. Далее начнутся подсчет запасов углеводородов, разработка, согласование и утверждение технологического проекта первой стадии разработки месторождений. Только после этого Минховское и Восточно-Минховское будут обустроены и введены в эксплуатацию с дальнейшим выходом на максимальную проектную мощность.
Право пользования Минховским ЛУ площадью 760,1 квадратного километра "Роснефть" получила в 2014 году. Общие запасы газа по категории АВС1+С2 на Минховском и Восточно-Минховском месторождениях - одних из перспективных на Гыданском полуострове - превышают 210 миллиардов кубических метров. Ресурсы газа оцениваются в 330 миллиардов "кубов", конденсата - около 17 миллионов тонн.
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