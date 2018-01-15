Досрочно.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" - основной газовый актив ПАО "НК "Роснефть" - приблизился к возможному запуску Каркасного и Южно-Кустарникового лицензионных участков в Тазовском районе ЯНАО.

Досрочно завершен этап полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д. Объем геологоразведочных работ на Каркасном и Южно-Кустарниковом ЛУ составил 650 и 800 погонных метров соответственно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Геологоразведка была начата в 2016 году. Специально под этот проект приобрели современные вибрационные источники, что позволило получить качественные данные. Систематизация результатов и их интерпретация завершатся в следующем году. При положительных заключениях освоение месторождений продолжится, будут пробурены три разведочные скважины, при необходимости будет проведена 3D-сейсморазведка.

"Мы не знаем, какие там запасы, - поделился главный специалист группы сейсморазведочных работ Роспана Николай Кульков. - Тем не менее, НК "Роснефть" и АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" выполняется очень важная функция - геологоразведка региона. Благодаря исследованиям мы сможем сказать, есть смысл развивать объект или нет и каковы перспективные ресурсы углеводородов".

Стоит отметить, что освоение новых месторождений, строительство и запуск которых запланированы на 2024-2028 годы, а также геологическое изучение округа с обязательным соблюдением законодательства и лицензионных обязательств, требуют не только денежных затрат, но и мужества и колоссальных усилий.

Чтобы исследовать Каркасный и Южно-Кустарниковый лицензионные участки (площадь 1 281 и 1 671 квадратный километр соответственно), планировалось летом завезти по воде технику и оборудование в село Антипаюта, а зимой доехать до места назначения. Однако полярная природа внесла свои коррективы. Изрезанный рельеф, перепады температур, ветер и метели задерживали процесс мобилизации и начала выполнение проектных работ, затрудняя проведение сейсморазведки и освоение территории.

"Тем не менее, справились мы успешно, во многом благодаря опыту в проведении работ в условиях тундры Ямала, а так же благодаря применению новой техники и правильной технологии работ. Сейсморазведочная партия, в состав которой входило около 100 человек, была сильная и очень хорошо подготовленная", - подытожил Н.Кульков.