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В Екатеринбурге снесут сотни гаражейСегодня в 12:22

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В преддверии ЧМ-2018.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга объявлена война металлическим гаражам. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе районной администрации, в 2018 году с территории ВИЗа будет вынесено 1 613 гаражных объектов.

Снос гаражей будет производиться в санитарно-защитных зонах социальных объектов, охранных зонах объектов коммунальной инфраструктуры, а также под строительство социально-значимых объектов.

Металлические коробки уберут с улиц Ленинградской, Шаумяна, Гурзуфской, Крауля, Волгоградской, Металлургов, Белореченской, Ясной, Нагорной и Бебеля. Также будет демонтирован гаражный массив № 3 в квартале улиц Красных зорь – Крауля.

Кроме того, "гаражная чистка" запланирована в квартале улиц Репина, Токарей, Крылова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский, Московская, Малышева. Эта территория соседствует со стадионом "Екатеринбург Арена", где летом 2018 года пройдет несколько игр чемпионата мира по футболу.

Стоит напомнить, в 2017 году в Орджоникидзевском районе было снесено 157 гаражей, из них 120 — за счет средств городского бюджета, а 37 объектов были вынесены силами собственников после выдачи им предписаний.

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