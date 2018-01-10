Стандарта Евро-5.

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие ГК "Новый Поток", отгрузил в магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) пятимиллионную тонну дизельного топлива (ДТ) стандарта Евро-5.

Предприятие производит данный вид горючего с сентября 2015 года, в среднем выпуская в сутки до семи тысяч тонн нефтепродукта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

С момента запуска производства топливо поставляется отечественным и зарубежным заказчикам по системе магистрального нефтепродуктопровода. На сегодняшний день в МНПП поступает 92% всего выпускаемого на заводе дизельного топлива, остальное отгружается автомобильным и железнодорожным транспортом.

Дизельное топливо производства Антипинского НПЗ традиционно пользуется высоким спросом. По итогам 2017 года завод стал победителем конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области" в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Награду предприятие получило за летнее дизельное топливо стандарта Евро-5. Конкурсная комиссия отметила, что оно отличается высоким уровнем экологичности, образуя при сгорании малое количество вредных веществ. Также эксперты оценили сбалансированный химический состав и хорошие функционально-технологические показатели топлива.

Во II квартале 2018 года на Антипинском НПЗ параллельно с дизельным топливом начнется выпуск высокооктановых бензинов АИ-92 и АИ-95.

New Stream Group учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе холдинга есть компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.