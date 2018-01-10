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"Большая четверка" не торопится с отменой роумингаСегодня в 14:38

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Внутрисетевого.

Федеральная антимонопольная служба продлила для операторов "большой четверки" сроки отмены внутрисетевого роуминга. Теперь "МегаФон", МТС и "Вымпелком" должны выполнить требования ФАС до 31 января 2018 года, а Tele2 – до 31 мая 2018 года, сообщает "Российская газета".

Ведомство поручило операторам устранить разницу в стоимости тарифов в домашнем регионе и при поездках по России еще в июле 2017 года. Сроки выполнения требования антимонопольщики переносили несколько раз, напоминает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в отношении операторов "четверки" возбуждены антимонопольные дела. Также в конце декабря служба предупредила, что может изъять у нарушителей необоснованный доход от роуминга.

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