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Свердловских домовладельцев накажут рублем10 января в 18:34

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За срыв капремонтов.

Собственников жилья, мешающих проведению капремонта многоквартирных жилых домов (МКД), ожидает ответственность, в том числе материальная. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Порядок определения случаев, при которых выполнение капитального ремонта МКД становится невозможным из-за действий жильцов, не допускающих подрядчика к общедомовому имуществу утвердило правительство региона.

В перечне такого имущества: строительные конструкции, инженерные сети, санитарно-техническое, механическое и иное оборудование многоквартирного дома. Как пояснил глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов, каждый случай воспрепятствования капремонту со стороны жильцов будет фиксироваться региональным оператором и оформляться комиссионным актом.

В состав подписантов документа будут в обязательном порядке включены представители собственников МКД, органов местного самоуправления, сотрудники фонда капремонта, управляющей домом организации и представитель подрядчика.

"У нас нередко возникают ситуации, когда из-за одной-двух квартир, либо офисов, хозяева которых отказываются обеспечить строителям доступ в свои помещения, проведенные в доме работы становятся бессмысленными, а затраты на них – неэффективными", — отметил министр.

По мнению Смирнова, такие нарушители должны нести не только моральную, но и материальную ответственность: например, по возмещению ущерба, нанесенного соседям авариями на неотремонтированных сетях.

Стоит отметить, что на Среднем Урале в 2018-2020 годах планируют потратить на капремонты 21 миллиард рублей. За этот период планируется отремонтировать 4187 домов и заменить 500 лифтов.

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