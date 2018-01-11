Пообещал Путин.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выравняют с прожиточным минимумом с опережением сроков - к 1 мая 2018 года. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин, выступая перед рабочими Тверского вагоностроительного завода, передает "Уралинформбюро".

С 1 января МРОТ был увеличен до 85% от величины прожиточного минимума, уравнять их планировалось к началу 2019 года. Однако позитивная динамика отечественной экономики позволила сделать это на семь месяцев раньше, подчеркнул президент.

По его данным, повышение минимального размера оплаты труда затронет порядка 4 миллионов россиян: госслужащих, работников малых предприятий, работающих пенсионеров и других.

Владимир Путин пообещал, что МРОТ больше не опустится ниже прожиточного минимума, так как будет постоянно индексироваться.

На сегодня МРОТ в России равен 9 489 рублям, тогда как прожиточный минимум для трудоспособного населения превысил 11 тысяч рублей.

Стоит отметить, что к величине МРОТ "привязаны" многие пособия, например, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице, а также стипендии и другие выплаты.

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