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Старейшей больнице Свердловска "подправят лицо"Сегодня в 10:16

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И укрепят стены.

Группа реставраторов из Челябинска разрешила установить белые рамы в оконные проемы реконструируемого здания терапевтического отделения городской больницы, расположенного на Верх-Исетском бульваре. Акт экспертизы памятника эпохи конструктивизма размещен на сайте областного управления по охране и использованию объектов культурного наследия, сообщает "Уралинформбюро".

В роли заказчика экспертизы выступила компания "Строительные ресурсы", которая занимается восстановлением здания. Согласно акту обследования, выполненному челябинскими специалистами, памятнику требуется серьезное "лечение".

В частности, необходимо усиление угловой части наружной стены, а также кирпичной кладки стен над оконными проемами в местах расположения перемычек. Кроме того, они рекомендовали произвести ремонт стропильной конструкции крыши, фасадов и балконов, а также заменить водосточные трубы.

Чтобы внешний вид больницы после завершения реконструкции гармонировал с соседними зданиями Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, Института физиотерапии и профзаболеваний и Медицинского института, реставраторы предлагают установить в оконные проемы рамы белого цвета.

При этом авторы экспертизы настаивают на сохранении ряда исторических элементов конструкции и интерьера больницы. Среди них — ступенчатая конфигурация здания, балконы, лоджии, лестницы, выполненные в стилистике конструктивизма, геометрический лепной декор и облицовка межэтажных площадок метлахской плиткой.

Здание терапевтического отделения городской больницы на ВИЗ-бульваре построено в конце 20-х - начале 30-х годов прошлого века по проекту знаменитого свердловского архитектора Георгия Голубева. Оно входило в комплекс крупнейшего на тот момент в Уральской области медицинского городка.

Сегодня там располагается консультативно-диагностическая и стоматологическая поликлиника Федерального государственного казенного учреждения "354 военный клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации". В данный момент большая часть конструкций здания находится в аварийном состоянии.

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