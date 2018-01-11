В современном учебно-тренировочном комплексе.

В Магнитогорске вскоре распахнет двери "Школа безопасности". Специальный полигон для отработки навыков работы на наиболее опасных участках построен для работников металлургического комбината и предприятий Группы ММК.

Современный учебно-тренировочный комплекс, не имеющий аналогов в России, представляет собой демонстрационный двухэтажное здание. внизу размещен полигон для отработки навыков при работе на высоте, в газовой среде, а также пожаротушения, оказания первой помощи и эвакуации пострадавшего на производстве. Наверху компьютерный класс и класс для тестирования.

Первыми "Школу безопасности" посетили генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев, депутат Государственной думы РФ Виталий Бахметьев и топ-менеджеры предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы Общества.

Первую группу учеников - не более 12 человек - комплекс примет 15 января. Предполагается, что "Школу безопасности" обязательно будут проходить все, кто поступает на работу на ММК, а также сотрудники, нарушившие техники или не сдавшие ежегодную проверку знаний по охране труда.

По словам директора Корпоративного центра подготовки кадров "Персонал" ПАО "ММК" Андрей Козловский, для работников холдинга разработан 8-часовой курс "Безопасный труд". Его главная задача - снижение травматизма на рабочем месте.

В рамках курса "Правила по охране труда при работах на высоте" слушателям расскажут об особенностях труда на балках, опорах и кровлях.

Специалисты противопожарной службы научат правильной действовать и не паниковать при возгораниях. Также будут отрабатываться навыки работы в газовой среде и оказания первой помощи: сердечно-легочная реанимация, наложение жгута, искусственное дыхание.

"Школа безопасности - это углубление теоретических и практических навыков, которые должны иметь работники предприятия, - подчеркнул генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. - По-настоящему входит в привычку применение тех же средств защиты тогда, когда это переходит на уровень мышечной памяти. В экстренной ситуации может возникнуть паника, и только мышечные навыки срабатывают и спасают. Система безопасности на предприятии нацелена на отработку именно таких навыков у людей. Общие правила, инструктажи также никто не отменял, но сухие нормы грамотный инструктор может преподнести понятнее и интереснее. Это хороший, на мой взгляд, способ уйти от формального подхода к отработке навыков безопасности".