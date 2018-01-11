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На Среднем Урала владельцам ТЦ придется затянуть поясаСегодня в 12:21

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Для них увеличат налоги.

На Среднем Урале продолжается перевод некоторых объектов недвижимости от уплаты налога по среднегодовой стоимости к кадастровой. Последняя заметно выше и способствует солидному наполнению региональной казны.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, ведомство начало работу по формированию перечня торговых и деловых центров, в отношении которых с 2019 года будет осуществлен такой переход.

В первую очередь в шорт-лист войдут крупные ТЦ и бизнес-центры. Какие именно, пока неизвестно. Аналогичный список на 2018 год состоял из 327 зданий.

"Собственники объектов недвижимого имущества вправе обращаться в министерство по вопросам формирования перечня. Для этого им нужно предоставить выписку из Единого госреестра недвижимости на объекты и земельные участки, на которых они расположены, а также документы технического учета (инвентаризации)", - пояснили в пресс-службе МУГИСО.

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