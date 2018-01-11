За год.

В 2017 году инфляция в Свердловской области составила 3,7%. При этом за декабрь цены увеличились всего на 0,4%, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

Заметнее всего по сравнению с 2016 годом подорожали алкогольные напитки - на 6,8%. Непродовольственные товары прибавили в цене 4,3%, продукты - 3,2%. На 3% больше жители Среднего Урала стали платить за услуги.