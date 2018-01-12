С помощью технопарка "Университетский".

Технопарк "Университетский" стал одним из первых официальных региональных операторов фонда "Сколково". Этот статус позволит местным стартапам получить доступ к менторским и акселерационным программам инновационного центра. Кроме того, "новичков" поддержат в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, помогут привлечь инвестиции.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, кроме "Университетского" статус регоператора фонда получили новосибирский "Академпарк" и челябинский "ИТ-Парк 74".

По словам вице-президента "Сколково" по региональному и международному развитию Юрия Сапрыкина, фонд интегрирует региональных операторов во внутренние бизнес-процессы организации, чтобы обеспечить им равный с московскими резидентами технопарка уровень поддержки.

Технопарк "Университетский" – крупнейший на Среднем Урале инновационный центр, который поддерживает инновационные разработки в IT, приборостроении, наноэлектронике, энергетике и образовании.

Стоит напомнить, что соглашение о создании в Свердловской области территориального представительства инновационного центра "Сколково" было подписано в начале декабря.

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