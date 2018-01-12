Минимальной розничной цены.

Минимальная розничная цена (МРЦ) на коньяк грозит вырасти с 371 до 500 рублей за пол-литровую бутылку (+34,8%). Ее повышение намерен предложить Минсельхоз РФ, пишут "Известия".

Первыми о росте МРЦ "заикнулись" сами производители спиртного, надеясь таким способом снизить долю фальшивого коньяка на рынке, передает "Уралинформбюро".

После проверок Росалкогольрегулирования по итогам января-сентября 2017 оказалось, что в стране две из пяти бутылок коньяка - подделка. Чаще всего в пику ГОСТу производители используют спирт не виноградного происхождения. После этого курирующий алкогольную отрасль вице-премьер Александр Хлопонин поручил проверить всех 49 производителей коньяка и изменить ГОСТ на этот вид спиртного. Результаты проверки должны появиться в конце февраля.

Предложение Минсельхоза после того, как его окончательно сформируют, рассмотрит Минфин.