Начав с начальников цехов.

Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу "Русская медная компания") завершает плановое обучение персонала охране труда при проведении высотных работ.

На сегодняшний день очные и онлайн-курсы прошли 618 рабочих и инженерно-технических работников. Программа их подготовки учитывала специфику производства КМЭЗ и предполагала подробный разбор несчастных случаев, которые происходили на российских предприятиях. В конце курса заводчане прошли тестирование и двухдневную стажировку. По итогам обучения они получили удостоверения установленного образца и допуск к самостоятельной работе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

"КМЭЗ всегда уделял повышенное внимание охране труда и технике безопасности. Наша приоритетная задача - профилактика производственного травматизма. Самыми первыми основы безопасной работы на высоте освоили руководители подразделений: начальники цехов, участков, отделов, их заместители. В их задачи входит организация и контроль над безопасностью проведения работ, выполняемых подчиненными", - говорит главный инженер ЗАО "КМЭЗ" Александр Сидоренко.

Стоит отметить, что 2018 год в Русской медной компании объявлен Годом безопасного производства. В рамках него на предприятиях Группы пройдут дополнительные мероприятия по профилактике профзаболеваний и производственного травматизма. Для этого в конце 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве между РМК и компанией "3М Россия" и составлена дорожная карта на текущий год по реализации программ, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников в процессе работы на предприятиях холдинга.