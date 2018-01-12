В Солнечном.

Разработкой проекта и строительством ледовой арены "Авто" в екатеринбургском микрорайоне "Солнечный" будет заниматься компания "Стройтек". Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал госзакупок.

Согласно аукционной документации, в роли заказчика работ выступит Управление капитального строительства Свердловской области. Общая площадь спорткомплекса для тренировок юных хоккеистов составит 4 688 квадратных метров.

На территории арены разместятся два полноценных ледовых поля, залы для тренажеров и общефизической подготовки, раздевалки, медкабинет, блок питания, прачечная, а также встроенный блок для временного проживания спортсменов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, многие решения в проекте "Авто" будут позаимствованы из проекта "Дацюк Арены", которая была открыта летом 2016 года на территории СК "Юность". Общая стоимость работ составит 687,3 миллиона рублей. Строительство предполагается вести в два этапа. Полностью объект планируется ввести в строй не позднее ноября 2020 года.

Компания "Стройтек" известна в Екатеринбурге рядом крупных проектов. В частности, она занималась возведением станции метро "Ботаническая" и аквапарка "Лимпопо", а также реконструировала гимназию №2.

В марте 2017 года жители микрорайона Пионерский едва не зарубили проект "Стройтека" по возведению жилого комплекса "Современник" рядом с действующим храмом святых Бориса и Глеба на улице Раевского. Прихожане опасались, что в ходе строительных работ храм снесут. Однако после соответствующей корректировки (застройщик включил помещение храма в план будущего жилого комплекса) проект был одобрен на публичных слушаниях, организованных областным Минстроем.