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Мэрия Екатеринбурга перепишет правила ЗиЗСегодня в 14:21

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Руками чиновников и депутатов.

Администрация Екатеринбурга приступила к созданию комиссии по разработке новой редакции правил землепользования и застройки. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно документу, в состав комиссии войдут 19 человек, среди которых руководители профильных комитетов горадминистрации, члены градсовета, депутаты гордумы, члены городской Общественной палаты, представители областного Минстроя и Ассоциации строителей Урала.

До мая 2018 года комиссия должна собрать предложения горожан по проекту, разработать сам проект, вынести его на публичные слушания и затем представить итоговый вариант на рассмотрение гордумы.

Полномочия по разработке правил землепользования и застройки муниципалитету были возвращены в конце 2017 года. До этого в течение двух лет градостроительными вопросами в столице Урала ведал областной Минстрой.

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