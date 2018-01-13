Среди отечественных компаний.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" попала в тройку перевозчиков с самыми доступными билетами по России. Рейтинг составил сервис путешествий OneTwoTrip, проанализировав среднюю стоимость перелетов экономклассом туда-обратно в 2017 году.

"Уральские авиалинии" заняли третью строчку (на 15% дешевле среднего показателя по внутренним рейсам), пропустив вперед лишь "ЮТэйр" (-20%) и "Победу" (-30%), передает "Уралинформбюро".

Для анализа сервис путешествий использовал данные 15 крупнейших перевозчиков, выполняющих регулярные рейсы. В рейтинг не попали "Россия" и "Глобус", билеты которых оформляются под кодами "Аэрофлота" и S7 Airlines.

Стоит отметить, что средняя стоимость перелетов по внутренним направления в 2017 году составила 10 181 рубль, что на 7,5% меньше аналогичного показателя-2016. Тенденция к удешевлению продолжается с 2014 года: сначала в стране был неизменным пассажиропоток, а затем появились авиакомпании-лоукостеры, невозвратные билеты и прочие опции, позволяющие улететь за меньшую сумму.