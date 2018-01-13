Уралмашевские шламоотстойники возвращают Екатеринбургу12 января в 17:37
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Для УГМК?
До конца июня 2018 года шламовые поля Уралмашзавода в районе поселка Калиновка должны полностью исчезнуть с карты города. Проект их рекультивации был представлен 12 января на общественных слушаниях в мэрии, на которых побывал корреспондент "Уралинформбюро".
На протяжении почти трех десятилетий (с 1970 по 1995 годы) УЗТМ складировал на участке в 2,84 гектара отходы металлургического комплекса. После "заморозки" полигона там образовалось два антропогенных озерца, в данный момент заболоченных. Общий объем промышленных отходов, скопившихся там, составляет без малого 40 тонн.
Как пояснил замгендиректора ОК "УЗТМ-КАРТЭКС" Андрей Кузнецов (в недавнем прошлом руководитель Уралмашзавода), за годы эксплуатации площадки возникла юридическая коллизия: земля принадлежала городу (в данный момент она находится в статусе "неразграниченной"), а отходы — заводу, который почти полвека арендовал этот участок.
Здесь УЗТМ на протяжении десятилетий складировал отходы производства. Фото: yandex.ru/maps.
"Являясь законопослушным предприятием, Уралмашзавод еще в 2010 году разработал проект рекультивации данного участка земли. Задержка в реализации проекта была вызвана невозможностью доступа промышленной техники на территорию объекта", — сообщил Кузнецов участникам слушаний.
Сегодня, по его словам, завод лишь выполняет предписание надзорного органа и возвращает земли их законному владельцу — администрации Екатеринбурга. "А дальше уже город будет планировать, что с этой землей делать", — добавила эколог ПАО "Уралмашзавод" Вера Бучнева.
Длительное соседство со шламоотстойниками не прошло бесследно для окружающей экосистемы. За годы эксплуатации в ямах скопилось почти 2000 кубометров шлама, большую часть которого составляют кварцевый песок и шамотная глина. Естественный почвенный покров на участке полностью нарушен, грунтовые воды сильно минерализованы, а в донных отложениях обнаружено двукратное превышение допустимого уровня по общим колиморфным бактериям.
Кроме того, в протекающей рядом с полями реке Камышинке в ходе лабораторных испытаний было обнаружено превышение концентраций по марганцу и железу. Об этом в ходе презентации проекта рекультивации сообщил замгендиректора по проектированию ООО "Проектный институт экологии и природопользования" Яков Шишкин.
По его словам, из трех вариантов восстановления участка (ликвидация шламоотстойника, консервация и смешанный метод) был выбран метод консервации. "Мы откачаем из ям воду, срежем дамбы обвалования и засыплем площадку до определенного уровня, а на втором этапе восстановим плодородный слой почвы и засеем ее травой", — пояснил проектировщик в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".
Следует отметить, что в процессе откачки на Северную аэрационную станцию Екатеринбурга планируется за 3 месяца вывезти порядка 6000 кубометров воды. Но проектировщики заверили, что ихтиофауне близлежащих водоемов при этом ничего не грозит.
Причины столь оперативной "расправы" с шламоотстойниками представители Уралмашзавода в ходе слушаний не раскрыли. Как удалось установить "Уралинформбюро", в 2011 году администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки и проект межевания этой территории, подготовленный ЗАО "УралМедьСтрой" — дочерней структурой УГМК.
При этом по соседству с уралмашевскими шламовыми полями расположена площадка, на которой УГМК собирается строить жилой квартал "Северная корона". Однако представители Уралмашзавода в беседе с корреспондентом агентства исключили какую-либо связь между планами "медников" и проектом рекультивации заводских отстойников.
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