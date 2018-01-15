Под руководством Кудрина.

Российские чиновники увеличат траты на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Расходовать бюджетные средства начнут после президентских выборов в марте 2018 года. Просчитать увеличение расходов на эти сферы профильным министерствам поручил глава государства Владимир Путин, передает "Уралинформбюро".

Программу экономических реформ, начать которые планируется уже через несколько месяцев, должен подготовить бывший министр финансов Алексей Кудрин. Идею повышения расходов на социалку поддержали помощник президента Андрей Белоусов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщают "Ведомости".

По сведениям издания, одним из возможных источников для бюджетных маневров рассматривают повышение налога для физических лиц (НДФЛ) до 15%.

В Минфине и Минэкономразвития уверены, что средства на здравоохранение и образование можно также получить за счет "обеления" экономики и более адресной социальной помощи. Среди предлагаемых мер также фигурируют повышение акцизов на предметы роскоши, софинансирование гражданами медицинских услуг и повышение пенсионного возраста.

Алексей Кудрин, как глава центра стратегических разработок, предлагает к 2024 году "постепенно увеличить расходы государства: на образование - на 0,8% ВВП, на здравоохранение - на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом".​

Кроме того, реформаторы предлагают сократить расходы государства на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат.