Из-за нарушения закона о конкуренции.

Свердловское управление федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении мэрии Екатеринбурга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, городские власти без конкурсных процедур продлили договор с ЕМУП МОАП, а также предоставили предприятию субсидии, чем ущемили других участников рынка. Последние и пожаловались в УФАС.

"Поступили три заявления: от Некоммерческого партнерства "Городские пассажирские перевозки", перенаправленного из аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО, от ООО "Параллель", а также заявление от депутата Госдумы Александра Буркова", - пояснили в ведомстве.

Рассмотрев жалобы, ФАС потребовало устранить данные нарушения и направила чиновникам предостережения, но они были ими проигнорированы. После этого возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.

Стоит отметить, что это не первая претензия ФАС к мэрии Екатеринбурга. Летом прошлого года ведомство признало частично обоснованными пять жалоб транспортников Екатеринбурга на объявленные мэрией конкурсы по обслуживанию городских маршрутов. А зимой свердловское управление встало на сторону десятков предпринимателей, которые жаловались на неудобную для их бизнеса схему размещения нестационарных объектов на территории города, и подало на чиновников в суд.



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