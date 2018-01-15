Российских лесорубов превратят в лесоводовСегодня в 16:04
- Текст
По поручению Путина.
Арендаторов лесных угодий обяжут компенсировать вырубленный ими лес. Проект соответствующего закона подготовлен федеральным Минприроды по поручению президента РФ Владимира Путина и одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства России.
Документ предусматривает, в частности, обязательное восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов, всеми лицами, использующими леса для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов. Работы по восстановлению леса должны будут производиться за год на площади, расположенном в том же субъекте федерации и равной площади рубки лесных насаждений.
Стоит отметить, что общая площадь лесных угодий в Свердловской области составляет 13,6 миллиона гектаров, или 70,3% всей площади региона. Согласно данным областного департамента лесного хозяйства, только в 2017 году ущерб от незаконной вырубки лесов на Среднем Урале составил 571 миллион рублей.
Правительство региона ежегодно за счет средств областного бюджета восполняет потери, понесенные лесным фондом в результате законных и незаконных вырубок. Так, в 2017 году на карте региона появилось почти 5 000 гектаров молодого леса. В 2018 году планируется засадить семенами различных хвойных и лиственных пород еще 345 гектаров свердловских лесных угодий.
Ранее по теме:
В свердловских лесах закопают 30 миллионов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:45
В Свердловской области отремонтируют 138 километров дорог
Сделают "безопасными и качественными".Сегодня в 18:40
Биатлонист-ветеран Бьорндален пропустит Игры-2018 в Пхенчхане
Показал слабые результаты.Сегодня в 18:35
Скандальную екатеринбургскую овощебазу уводят из-под банкротства
По-мирному.Сегодня в 18:29
Мэрия Верхнего Уфалея разыгрывает билеты на эротический фильм
В соцсетях.Сегодня в 18:18
Власти Екатеринбурга нашли оценщика трущобам
Всего за 234 тысячи рублей.Сегодня в 18:13
В 2018 году вырастут расходы на Госдуму
И превысят 10 миллиардов.Сегодня в 18:09
СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
Слово за прокуратурой.Сегодня в 17:57
Евгений Плющенко собрался стать министром спорта
И урезать зарплату футболистам.Сегодня в 17:49
Керченская переправа продолжит работать в новом формате
После сдачи моста.Сегодня в 17:43
Кандидат в президенты от КПРФ встретится со сторонниками в Екатеринбурге
Грудинин едет на Урал.Сегодня в 17:40
Полиция арестовала банду международных наркоторговцев
Из Белоруссии, Таджикистана и России.Сегодня в 17:37
Нижнетагильские коммунальщики вернули воду селянам
Заменив неисправный насос.Сегодня в 17:34
Ямалец погиб под лавиной в Хакасии
Он катался на снегоходе.Сегодня в 17:32
Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
Налогов.Сегодня в 17:26
Дело о резне в пермской школе отдали в Москву
На место вылетели представители ГСУ СКР.
Главные новости
- Сегодня в 18:09СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
- Сегодня в 17:32Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
- Сегодня в 17:23Зауральским учителям отказали в полной компенсации ЖКХ
- Сегодня в 17:04Школам Екатеринбурга после пермской резни отказали в "особом режиме"
- Сегодня в 16:36На Среднем Урале поймали серийного маньяка
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?