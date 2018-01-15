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Российских лесорубов превратят в лесоводовСегодня в 16:04

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По поручению Путина.

Арендаторов лесных угодий обяжут компенсировать вырубленный ими лес. Проект соответствующего закона подготовлен федеральным Минприроды по поручению президента РФ Владимира Путина и одобрен на заседании комиссии по законопроектной деятельности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства России.

Документ предусматривает, в частности, обязательное восстановление вырубленных, погибших, поврежденных лесов, всеми лицами, использующими леса для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры, а также для переработки древесины и других лесных ресурсов. Работы по восстановлению леса должны будут производиться за год на площади, расположенном в том же субъекте федерации и равной площади рубки лесных насаждений.

Стоит отметить, что общая площадь лесных угодий в Свердловской области составляет 13,6 миллиона гектаров, или 70,3% всей площади региона. Согласно данным областного департамента лесного хозяйства, только в 2017 году ущерб от незаконной вырубки лесов на Среднем Урале составил 571 миллион рублей.

Правительство региона ежегодно за счет средств областного бюджета восполняет потери, понесенные лесным фондом в результате законных и незаконных вырубок. Так, в 2017 году на карте региона появилось почти 5 000 гектаров молодого леса. В 2018 году планируется засадить семенами различных хвойных и лиственных пород еще 345 гектаров свердловских лесных угодий.

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