Пассажиропоток "Уральских авиалиний" достиг 8 миллионов человекСегодня в 15:14
- Текст
Увеличившись почти на четверть.
За 2017 год услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 8 000 474 человека - на 24% больше, чем годом ранее.
Свыше половины из них - 4 624 030 - путешествовали по России. На международных направлениях было перевезено 1 884 062 человека, еще 1 492 382 выбрали страны СНГ.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, за год выполнен 55 681 рейс. На внутренних линиях совершено 32 993 перелета, в ближнее зарубежье - 10 729, в дальнее - 11 959. Пассажирооборот вырос на 25% и достиг 19,197 триллиона пассажиро-километров. Объемы грузоперевозки увеличились на 11% - до 18 667 305 килограммов.
За минувший год воздушный парк перевозчика пополнил пять судов, в том числе два Airbus A321 нового поколения. На сегодня "Уральские авиалинии" владеют 43 лайнерами (23 – А320, 13 – А321 и 7 – А319). В 2018 году запланирована покупка еще семи самолетов.
На карте полетов "Уральских авиалиний" появились Варшава, Венеция, Катания и Верона. Кроме того, были открыты новые рейсы из Екатеринбурга в Калининград, Красноярск и Якутск.
В штате компании 3 348 сотрудников, в том числе более 1500 бортпроводников и 500 пилотов. Все они имеют стабильные социальные гарантии благодаря деятельности профсоюзов и инициативе руководства. "Уральские авиалинии" постоянно работают над ростом производственных показателей, качеством сервиса, разработкой полезных услуг и расширением географии полетов.
"В 2017 году авиакомпания не только сохранила свои лидерские позиции, но, благодаря слаженной работе всех структур авиакомпании, грамотному управлению и планированию, приобрела новых клиентов, которые выбирают "Уральские авиалинии" как надежного и безопасного перевозчика. Вводя новые привлекательные направления, доступные тарифы, совершенствуя программу лояльности "Крылья", мы смогли завоевать симпатии наших потенциальных клиентов. В результате этого "Уральские авиалинии" упрочили свое положение ведущего федерального перевозчика и сохранили свои позиции, стабильно занимая четвертое место среди крупнейших федеральных авиакомпаний по объему перевозок", - отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:45
В Свердловской области отремонтируют 138 километров дорог
Сделают "безопасными и качественными".Сегодня в 18:40
Биатлонист-ветеран Бьорндален пропустит Игры-2018 в Пхенчхане
Показал слабые результаты.Сегодня в 18:35
Скандальную екатеринбургскую овощебазу уводят из-под банкротства
По-мирному.Сегодня в 18:29
Мэрия Верхнего Уфалея разыгрывает билеты на эротический фильм
В соцсетях.Сегодня в 18:18
Власти Екатеринбурга нашли оценщика трущобам
Всего за 234 тысячи рублей.Сегодня в 18:13
В 2018 году вырастут расходы на Госдуму
И превысят 10 миллиардов.Сегодня в 18:09
СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
Слово за прокуратурой.Сегодня в 17:57
Евгений Плющенко собрался стать министром спорта
И урезать зарплату футболистам.Сегодня в 17:49
Керченская переправа продолжит работать в новом формате
После сдачи моста.Сегодня в 17:43
Кандидат в президенты от КПРФ встретится со сторонниками в Екатеринбурге
Грудинин едет на Урал.Сегодня в 17:40
Полиция арестовала банду международных наркоторговцев
Из Белоруссии, Таджикистана и России.Сегодня в 17:37
Нижнетагильские коммунальщики вернули воду селянам
Заменив неисправный насос.Сегодня в 17:34
Ямалец погиб под лавиной в Хакасии
Он катался на снегоходе.Сегодня в 17:32
Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
Налогов.Сегодня в 17:26
Дело о резне в пермской школе отдали в Москву
На место вылетели представители ГСУ СКР.
Главные новости
- Сегодня в 18:09СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
- Сегодня в 17:32Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
- Сегодня в 17:23Зауральским учителям отказали в полной компенсации ЖКХ
- Сегодня в 17:04Школам Екатеринбурга после пермской резни отказали в "особом режиме"
- Сегодня в 16:36На Среднем Урале поймали серийного маньяка
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?