Увеличившись почти на четверть.

За 2017 год услугами "Уральских авиалиний" воспользовались 8 000 474 человека - на 24% больше, чем годом ранее.

Свыше половины из них - 4 624 030 - путешествовали по России. На международных направлениях было перевезено 1 884 062 человека, еще 1 492 382 выбрали страны СНГ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, за год выполнен 55 681 рейс. На внутренних линиях совершено 32 993 перелета, в ближнее зарубежье - 10 729, в дальнее - 11 959. Пассажирооборот вырос на 25% и достиг 19,197 триллиона пассажиро-километров. Объемы грузоперевозки увеличились на 11% - до 18 667 305 килограммов.

За минувший год воздушный парк перевозчика пополнил пять судов, в том числе два Airbus A321 нового поколения. На сегодня "Уральские авиалинии" владеют 43 лайнерами (23 – А320, 13 – А321 и 7 – А319). В 2018 году запланирована покупка еще семи самолетов.

На карте полетов "Уральских авиалиний" появились Варшава, Венеция, Катания и Верона. Кроме того, были открыты новые рейсы из Екатеринбурга в Калининград, Красноярск и Якутск.

В штате компании 3 348 сотрудников, в том числе более 1500 бортпроводников и 500 пилотов. Все они имеют стабильные социальные гарантии благодаря деятельности профсоюзов и инициативе руководства. "Уральские авиалинии" постоянно работают над ростом производственных показателей, качеством сервиса, разработкой полезных услуг и расширением географии полетов.

"В 2017 году авиакомпания не только сохранила свои лидерские позиции, но, благодаря слаженной работе всех структур авиакомпании, грамотному управлению и планированию, приобрела новых клиентов, которые выбирают "Уральские авиалинии" как надежного и безопасного перевозчика. Вводя новые привлекательные направления, доступные тарифы, совершенствуя программу лояльности "Крылья", мы смогли завоевать симпатии наших потенциальных клиентов. В результате этого "Уральские авиалинии" упрочили свое положение ведущего федерального перевозчика и сохранили свои позиции, стабильно занимая четвертое место среди крупнейших федеральных авиакомпаний по объему перевозок", - отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.