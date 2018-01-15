По итогам 2017 года.

Уже не первый год Энергосбытовая компания "Восток" поощряет своих добросовестных клиентов-юридических лиц из Кургана и области дипломами и статуэтками премии "Энергопартнер". Конкурс проводится на беззаявительной основе: его участниками автоматически становятся юридические лица-потребители энергоресурсов региона, выполняющие договорные обязательства в части оплаты электроэнергии, – всего около 11 000 юридических лиц.

Основные критерии в определении номинантов и лауреатов премии: четкое выполнение договорных обязательств, регулярность оплаты энергоресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных систем учета и контроля энергопотребления, сообщили "Уралинформбюро" в отделе по связям с общественностью "Энергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток".

Попасть в списки лучших для потребителей означает показать свою экономическую стабильность, профессионализм и благонадежность.

В этом году памятными статуэтками и дипломами "Энергопартнер – 2017″ награждены около 50 клиентов из разных отраслей: "Промышленность", "Бюджетные предприятия", "Прочие".

"Своевременные расчеты за электричество были, есть и будут главным гарантом стабильной работы энергетической отрасли, которая, в свою очередь, обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение всех категорий потребителей, развитие всех секторов экономики, – отмечает директор "Энергосбыта" – филиала АО "ЭК "Восток" Игорь Пушкарев. – Я благодарю наших добросовестных клиентов за надежность и успешное сотрудничество и надеюсь на дальнейшее конструктивное деловое партнерство".

Энергетики призывают всех клиентов ответственно относиться к оплате энергоресурсов.

Энергопартнеры – 2017

"Промышленность":

ООО "Русэнергосбыт"

ОАО "Синтез"

ООО "Русэнергоресурс"

АО "Макфа"

ООО "САФ-НЕВА"

ООО "Бентонит Кургана"

ООО "ВИТ"

АО "Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"

АО "Мукомольный завод "МуЗа"

АО "Далур"

ООО "Далматовская кондитерская фабрика"

ООО "Технокерамика"

ООО "Завод керамических материалов"

АО "Северо-западное управление автомобильных дорог"

ООО "Дельта Технология"



"Бюджетные предприятия":

ГБПОУ "Курганский областной колледж культуры"

ГКУ "Курганская областная станция переливания крови"

ГБУ "Курганский областной кардиологический диспансер"

ГБУК "Курганский государственный театр драмы"

ГКУ "Курганский дом ребенка специализированный"

Администрация города Шумихи

ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы"

ФГКУ "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Курганской и Тюменской областям"

ФБУ "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)"

ГБУ "Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

ГУ "Управление Пенсионного фонда Российской Федерации" в Катайском районе Курганской области

ГБУ "Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"

Администрация Шадринского района

ГБУ "Геронтологический центр "Спутник"

"Прочие":

ИП Сазонов Игорь Александрович

Кулинария, Песчаный переулок, 7

АО "Вагонная ремонтная компания-3″

ПАО "Мобильные ТелеСистемы"

ОАО "Зауральский торговый дом"

ПАО "Вымпел-Коммуникации"

ООО "Т2 Мобайл"

ООО "Луч"

ЗАО "Картофель"

ЗАО "Агрофирма Боровская"

ЗАО "Восток"

ООО "Уралнефтегаз"

ООО "Респект-45″

ООО "ТоргСервис"

ООО "Кондитерская фабрика "Чистопрудненская"

ПАО "Ростелеком"