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Нижнетагильские коммунальщики вернули воду селянамСегодня в 17:37

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Заменив неисправный насос.

Коммунальные службы Нижнего Тагила ликвидировали аварию на водоводе, из-за которой жители села Покровское-1 почти двое суток сидели без воды. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе нижнетагильской горадминистрации.

По словам представителей муниципалитета, 13 января в Покровском вышел из строя насос, который подавал холодную воду в часть жилого фонда и социальные учреждения села. В итоге без водоснабжения осталось восемь жилых домов и детский сад.

Ситуация осложнилась тем, что сети в Покровском из-за неоднократной передачи от собственника к собственнику сегодня не имеют ни документов, ни схем расположения. Однако в середине дня 15 января водоснабжение пострадавших объектов было восстановлено.

В ликвидации аварии участвовали порядка 20 человек и пять единиц техники, находящихся на балансе Нижне-Тагильских тепловых сетей, управляющей компании и управления горхозяйством. Ремонтной бригаде пришлось не только заменить неисправный насос, но и потратить время на отогревание перемерзших участков системы холодного водоснабжения.

Стоит отметить, что в конце ноября глава Нижнего Тагила Сергей Носов принял в эксплуатацию после капремонта насосную станцию в Покровском-1. Стоимость ремонта составила 82 миллиона рублей.

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