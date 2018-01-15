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Rolls-Royce одобрил работу Scan Master ВСМПОСегодня в 16:56

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При ультразвуковом контроле штамповок.

В декабре 2017 года фирма Rolls-Royce разрешила ВСМПО использовать новые установки ультразвукового контроля Scan Master при проверке качества изготавливаемой для нее продукции.

Четыре аппарата израильского производства приступили к работе летом и изначально были ориентированы на контроль изделий для российских заказчиков, а также фирм Snecma и Pratt & Whitney, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Ранее за качеством продукции для английского концерна следили пять Scan Master, установленных в корпусе №22/2 еще в 2014 году.

Как только "новичков" допустили до проверки дисков для Rolls-Royce, "старожилов" начали готовить к переезду в единую зону ультразвукового контроля в цехе №22. На начало января там расположились семь агрегатов Scan Master и новая французская установка BiA. К весне передислокация должна завершиться.

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