При ультразвуковом контроле штамповок.

В декабре 2017 года фирма Rolls-Royce разрешила ВСМПО использовать новые установки ультразвукового контроля Scan Master при проверке качества изготавливаемой для нее продукции.

Четыре аппарата израильского производства приступили к работе летом и изначально были ориентированы на контроль изделий для российских заказчиков, а также фирм Snecma и Pratt & Whitney, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Ранее за качеством продукции для английского концерна следили пять Scan Master, установленных в корпусе №22/2 еще в 2014 году.

Как только "новичков" допустили до проверки дисков для Rolls-Royce, "старожилов" начали готовить к переезду в единую зону ультразвукового контроля в цехе №22. На начало января там расположились семь агрегатов Scan Master и новая французская установка BiA. К весне передислокация должна завершиться.