Всего за 234 тысячи рублей.

Мэрия Екатеринбурга определила подрядчика для оценки 117 жилых помещений в аварийных домах, предназначенных для отселения по суду. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Согласно конкурсной документации, оценкой аварийного жилья займется ООО "Центр экономического содействия". До конца декабря 2018 года эта организация определит стоимость более сотни квартир, предназначенных к сносу. Их собственникам будет выплачена соответствующая денежная компенсация.

Общая стоимость работ по оценке помещений составит 234 тысячи рублей, которые поступят из бюджета Екатеринбурга.

Следует отметить, что администрация Екатеринбурга запланировала в 2017-2020 годах отселить из ветхого и аварийного жилья в общей сложности 656 семей. К сносу определено 48 домов. Их список размещен в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба от 24 марта 2017 года.