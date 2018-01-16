×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Власти Екатеринбурга нашли оценщика трущобам15 января в 18:18

  • Текст

Всего за 234 тысячи рублей.

Мэрия Екатеринбурга определила подрядчика для оценки 117 жилых помещений в аварийных домах, предназначенных для отселения по суду. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Согласно конкурсной документации, оценкой аварийного жилья займется ООО "Центр экономического содействия". До конца декабря 2018 года эта организация определит стоимость более сотни квартир, предназначенных к сносу. Их собственникам будет выплачена соответствующая денежная компенсация.

Общая стоимость работ по оценке помещений составит 234 тысячи рублей, которые поступят из бюджета Екатеринбурга.

Следует отметить, что администрация Екатеринбурга запланировала в 2017-2020 годах отселить из ветхого и аварийного жилья в общей сложности 656 семей. К сносу определено 48 домов. Их список размещен в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба от 24 марта 2017 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×