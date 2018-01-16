Власти Екатеринбурга нашли оценщика трущобам15 января в 18:18
- Текст
Всего за 234 тысячи рублей.
Мэрия Екатеринбурга определила подрядчика для оценки 117 жилых помещений в аварийных домах, предназначенных для отселения по суду. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Согласно конкурсной документации, оценкой аварийного жилья займется ООО "Центр экономического содействия". До конца декабря 2018 года эта организация определит стоимость более сотни квартир, предназначенных к сносу. Их собственникам будет выплачена соответствующая денежная компенсация.
Общая стоимость работ по оценке помещений составит 234 тысячи рублей, которые поступят из бюджета Екатеринбурга.
Следует отметить, что администрация Екатеринбурга запланировала в 2017-2020 годах отселить из ветхого и аварийного жилья в общей сложности 656 семей. К сносу определено 48 домов. Их список размещен в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба от 24 марта 2017 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
15 января в 19:55
В Прикамье в огне погибли две пенсионерки
Проводится проверка.15 января в 19:41
На Среднем Урале открылся "космический" квалификационный центр
Третий в России.15 января в 19:34
В Екатеринбурге исчез скандальный застройщик
Его ищут волонтеры.15 января в 19:09
Экс-замглавы пермского МФЦ получила 4 года колонии
За хищение 26 миллионов.15 января в 19:04
Екатеринбургский суд отказался возвращать пилотское выпускнику ЧЛУГА
Причину озвучат позднее.15 января в 18:45
В Свердловской области отремонтируют 138 километров дорог
Сделают "безопасными и качественными".15 января в 18:40
Биатлонист-ветеран Бьорндален пропустит Игры-2018 в Пхенчхане
Показал слабые результаты.15 января в 18:35
Скандальную екатеринбургскую овощебазу уводят из-под банкротства
По-мирному.15 января в 18:29
Мэрия Верхнего Уфалея разыгрывает билеты на эротический фильм
В соцсетях.15 января в 18:18
Власти Екатеринбурга нашли оценщика трущобам
Всего за 234 тысячи рублей.15 января в 18:13
В 2018 году вырастут расходы на Госдуму
И превысят 10 миллиардов.15 января в 18:09
СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
Слово за прокуратурой.15 января в 17:57
Евгений Плющенко собрался стать министром спорта
И урезать зарплату футболистам.15 января в 17:49
Керченская переправа продолжит работать в новом формате
После сдачи моста.15 января в 17:43
Кандидат в президенты от КПРФ встретится со сторонниками в Екатеринбурге
Грудинин едет на Урал.
Главные новости
- 15 января в 19:04Екатеринбургский суд отказался возвращать пилотское выпускнику ЧЛУГА
- 15 января в 18:09СКР завершил расследование дела о "цыганской бойне" в Екатеринбурге
- 15 января в 17:32Свердловчане внесли в облказну 213 миллиардов рублей
- 15 января в 17:23Зауральским учителям отказали в полной компенсации ЖКХ
- 15 января в 16:36На Среднем Урале поймали серийного маньяка
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?