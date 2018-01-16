Сделают "безопасными и качественными".

На Среднем Урале в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году отремонтируют 138 километров дорог. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Среди них 30 километров уличной сети Екатеринбурга. В столице Урала отремонтируют участки на улицах Белинская, Техническая, Блюхера, Шефская, 8 Марта.

Также приведут в порядок 28,5 километра федеральных дорог и почти 80 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Проект коснется трасс Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление), Екатеринбург Реж – Алапаевск, Белоярский – Асбест, Богданович – Сухой Лог. В программе ремонтов учтены лидеры антирейтинга ОНФ, составленного на основе общественного голосования.

Из бюджета Свердловской области на реализацию программы направят 1,264 миллиарда рублей, из федерального бюджета – 800 миллионов.

Федеральный проект должен повысить уровень безопасности дорожного движения. Поэтому кроме ремонтов дорожного полотна деньги пойдут на новые дорожные знаки, светофоры, пешеходные ограждения и разметку.