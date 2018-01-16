Третий в России.

На Среднем Урале на базе АО "НПО автоматики" открылся "космический" центр оценки квалификации. Это третий по счету в России и первый отраслевой центр, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

"Система профстандартов, а также оценки квалификаций должны гибко изменяться в соответствии с вызовами времени для обеспечения перспективного развития экономики региона", – отметил региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

Планируется, что центр НПО автоматики будет проводить независимую оценку профессионализма работников (7 инженерных и технических специальностей). По итогам оценки будет выдаваться свидетельство. Документ даст приоритет при трудоустройстве в организации ракетно-космической отрасли.