На Среднем Урале открылся "космический" квалификационный центр15 января в 19:41
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Третий в России.
На Среднем Урале на базе АО "НПО автоматики" открылся "космический" центр оценки квалификации. Это третий по счету в России и первый отраслевой центр, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.
"Система профстандартов, а также оценки квалификаций должны гибко изменяться в соответствии с вызовами времени для обеспечения перспективного развития экономики региона", – отметил региональный министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.
Планируется, что центр НПО автоматики будет проводить независимую оценку профессионализма работников (7 инженерных и технических специальностей). По итогам оценки будет выдаваться свидетельство. Документ даст приоритет при трудоустройстве в организации ракетно-космической отрасли.
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