Румынским фрезерам ВСМПО помогут "итальянцы"Сегодня в 09:47
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От Jobs.
В первый рабочий день 2018 года в цехе №54 ВСМПО возобновился монтаж двух фрезерных станков итальянской фирмы Jobs.
Представители поставщика Вальтер Ларети, Пьерантонио Гинаси и его сын Габриэль после коротких новогодних каникул, проведенных на родине, сосредоточились на электрической начинке первого из агрегатов. Его сборка стартовала в начале ноября, и к январю механическая часть была готова, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
В конце декабря прибыли составляющие второго фрезера от Jobs. Справиться с огромным объемом работы итальянским инженерам помогают слесари-ремонтники цеха №50.
"В ходе монтажа первого станка мы прописывали и просчитывали каждую операцию, нарабатывая опыт. Если на сборку первого станка ушло 58 дней, то со вторым планируем справиться за 33 дня", – поделился начальник участка цеха №50 Алексей Поляков.
Самое сложное - монтаж крупногабаритных элементов. Например, станину, которая весит 21 тонну, устанавливали с помощью специальной траверсы и двух кранов, а для монтажа 29-тонного исполнительного механизма использовали автокран грузоподъемностью 50 тонн.
Среди 40 с лишним станков зарубежного производства, работающих в 54 цехе, ранее не было агрегатов от Jobs.
"Заказывая станки у итальянцев, мы основывались на положительном опыте ВСМПО по сотрудничеству с этой компанией, чьи станки успешно функционируют в разных цехах. В 54-м они вводятся в помощь фрезерным станкам румынского производства, которые были установлены в цехе в год его открытия и за 12 лет морально и физически устарели", – говорит начальник технологического бюро цеха №54 Андрей Гончаров.
"Итальянцы" будут обрабатывать крупногабаритные штамповки для авиастроителей, став своеобразным гарантом выполнения основных контрактов корпорации "ВСМПО-Ависма".
В планах - приобретение для 54 цеха еще трех станков фирмы Jobs на смену устаревшему оборудованию мехобрабатывающей линии.
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