Чтобы улучшить их жилищные условия.

128 ветеранов боевых действий и инвалидов, проживающих в Свердловской области, смогут улучшить жилищные условия в 2018 году. Им будут предоставлены квартиры по договору социального найма, а также единовременные денежные выплаты для решения жилищных вопросов, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

В соцнайм будет передано 20 квартир на улице Круговой в Екатеринбурге, еще две – в поселке Малышева.

Остальные 106 человек получат денежные выплаты, которые Среднему Уралу направит Москва. 65,5 миллиона рублей переведут для 83 ветеранов войн, 18,8 миллиона - для 23 человек с ограниченными возможностями здоровья.