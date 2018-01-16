Москва выделит Среднему Уралу 84 миллиона на ветеранов войн и инвалидовСегодня в 11:13
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Чтобы улучшить их жилищные условия.
128 ветеранов боевых действий и инвалидов, проживающих в Свердловской области, смогут улучшить жилищные условия в 2018 году. Им будут предоставлены квартиры по договору социального найма, а также единовременные денежные выплаты для решения жилищных вопросов, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
В соцнайм будет передано 20 квартир на улице Круговой в Екатеринбурге, еще две – в поселке Малышева.
Остальные 106 человек получат денежные выплаты, которые Среднему Уралу направит Москва. 65,5 миллиона рублей переведут для 83 ветеранов войн, 18,8 миллиона - для 23 человек с ограниченными возможностями здоровья.
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