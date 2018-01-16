В ходе капремонта.

В 2018 году в столице Урала капитально отремонтируют две школы, одну поликлинику и две женские консультации. Об этом в эфире "Открытой студии. Екатеринбург" рассказал вице-мэр уральской столицы Вадим Дударенко, сообщает "Уралинформбюро".

По словам чиновника, одним из объектов здравоохранения, который ожидает капитальный ремонт, станет поликлиника Центральной горбольницы №7 на улице Сыромолотова. Ремонтные работы на объекте будут вестись в два этапа, чтобы не прерывать прием пациентов.

Предстоит обновление и двум женским консультациям: в переулке Северном (ЦГБ №2) и на улице 8 Марта (консультация ГКБ №6). Консультацию на 8 Марта перенесут в другое здание - ближе к Южному автовокзалу. Кроме того, решается вопрос с источниками финансирования работ по ремонту поликлиники ЦГКБ №1 на улице Декабристов.

"Сегодня все идет к тому, что деньги будут. Этот вопрос на особом контроле и в администрации города, и в правительстве Свердловской области. На этой неделе состоится рабочее совещание по уточнению источников финансирования и перспективам достройки объекта. Надеюсь, что если не в этом, то в следующем году мы сможем эту поликлинику закончить и ввести в эксплуатацию", — заверил Вадим Дударенко.

Запланирован также капремонт двух школ: начального отделения школы №134 на улице Комсомольской и МБОУ СОШ №81 на улице Избирателей. Процесс сдачи в эксплуатацию начального отделения гимназии №39 (район Южного автовокзала) также вышел на финишную прямую: там идет закупка мебели и оформление лицензии. Двери перед учениками школа откроет 1 сентября.

Сеть дошкольных учреждений муниципалитет собирается расширить, в том числе, за счет выкупа уже построенных, но пока не введенных в эксплуатацию детских садов на улицах Палисадной и Щербакова.

Оба здания возведены в рамках строительства жилых комплексов "Триумф" и "Каменный ручей". По словам Дударенко, садик на Палисадной администрация города уже выкупила и собирается открыть его ко Дню города. Второе дошкольное учреждение на 150 мест будет приобретено бюджетом в ближайшее время. Оно будет запущено в работу к началу нового учебного года.