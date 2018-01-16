Екатеринбургскую клинику "передвинут" к автовокзалуСегодня в 12:15
- Текст
В ходе капремонта.
В 2018 году в столице Урала капитально отремонтируют две школы, одну поликлинику и две женские консультации. Об этом в эфире "Открытой студии. Екатеринбург" рассказал вице-мэр уральской столицы Вадим Дударенко, сообщает "Уралинформбюро".
По словам чиновника, одним из объектов здравоохранения, который ожидает капитальный ремонт, станет поликлиника Центральной горбольницы №7 на улице Сыромолотова. Ремонтные работы на объекте будут вестись в два этапа, чтобы не прерывать прием пациентов.
Предстоит обновление и двум женским консультациям: в переулке Северном (ЦГБ №2) и на улице 8 Марта (консультация ГКБ №6). Консультацию на 8 Марта перенесут в другое здание - ближе к Южному автовокзалу. Кроме того, решается вопрос с источниками финансирования работ по ремонту поликлиники ЦГКБ №1 на улице Декабристов.
"Сегодня все идет к тому, что деньги будут. Этот вопрос на особом контроле и в администрации города, и в правительстве Свердловской области. На этой неделе состоится рабочее совещание по уточнению источников финансирования и перспективам достройки объекта. Надеюсь, что если не в этом, то в следующем году мы сможем эту поликлинику закончить и ввести в эксплуатацию", — заверил Вадим Дударенко.
Запланирован также капремонт двух школ: начального отделения школы №134 на улице Комсомольской и МБОУ СОШ №81 на улице Избирателей. Процесс сдачи в эксплуатацию начального отделения гимназии №39 (район Южного автовокзала) также вышел на финишную прямую: там идет закупка мебели и оформление лицензии. Двери перед учениками школа откроет 1 сентября.
Сеть дошкольных учреждений муниципалитет собирается расширить, в том числе, за счет выкупа уже построенных, но пока не введенных в эксплуатацию детских садов на улицах Палисадной и Щербакова.
Оба здания возведены в рамках строительства жилых комплексов "Триумф" и "Каменный ручей". По словам Дударенко, садик на Палисадной администрация города уже выкупила и собирается открыть его ко Дню города. Второе дошкольное учреждение на 150 мест будет приобретено бюджетом в ближайшее время. Оно будет запущено в работу к началу нового учебного года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:38
В Прикамье возбудили дело из-за смерти ребенка в больнице
Под Новый год.Сегодня в 19:19
Свердловская вторичка упала в цене
Более чем на 3%.Сегодня в 19:13
На Ямале при подготовке купели трактор провалился под лед
"Штатная ситуация".Сегодня в 18:52
Свердловский депутат проинспектировал школы Екатеринбурга
Потратившие его миллион.Сегодня в 18:49
На Среднем Урале стало меньше аварий
На 429.Сегодня в 18:48
На Уктусе изменят схему движения
А в центре запретят останавливаться.Сегодня в 18:46
Жители Вторчермета просят мэрию пересмотреть автобусный маршрут №53
И направить его напрямик.Сегодня в 18:39
Коллективу Свердловской ОКБ №1 представили нового главврача
Экс-министра здравоохранения Игоря Трофимова.Сегодня в 18:35
Волонтеры штаба Собчак в Екатеринбурге перебрали
С количеством подписей.Сегодня в 18:22
Челябинец на ВАЗе пролетел на красный и снес девушку на "зебре"
Она скончалась.Сегодня в 18:21
"Храм у драмы" обсудят с жителями Екатеринбурга
Пообещал Куйвашев.Сегодня в 18:13
В Верхней Пышме прогремел взрыв в жилом доме
Сгорела квартира.Сегодня в 18:08
Свердловский губернатор выборы мэра оставил на откуп депутатам
Муниципальных дум.Сегодня в 18:03
В казахстанском селе зафиксировали вспышку гепатита А у детей
Уже умерла школьница.Сегодня в 18:00
Мэрия Екатеринбурга отбрыкивается от многомиллионных претензий подземки
Ссылаясь на "туманные" формулировки.
Главные новости
- Сегодня в 18:13В Верхней Пышме прогремел взрыв в жилом доме
- Сегодня в 18:00Мэрия Екатеринбурга отбрыкивается от многомиллионных претензий подземки
- Сегодня в 17:48В уральскую столицу пришла эпидемия ОРВИ
- Сегодня в 15:54Арамильские дольщики готовы голодать за жилье
- Сегодня в 14:59Снос памятника Ленину на площади 1905 года не расстроит Куйвашева
Аналитика
Зебростойка мэрии Екатеринбурга
Необъяснимая и непреодолимая.
Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга
Нет нормативов и сложно контролировать.
"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб
Подвел Екатеринбург?