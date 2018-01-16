Дело - за ЭКСПО.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пообещал, что Екатеринбург получит необходимый объем инвестиций на проведение международной выставки ЭКСПО-2025, передает "Уралинформбюро".

"Мы сегодня участвуем в гонке за ЭКСПО, я не сомневаюсь, что победим. Реализация и проведение выставки даст стимул для строительства метро в Екатеринбурге", - сказал губернатор.

Он также добавил, что в настоящее время идут переговоры с частными инвесторами: "По строительству второй ветки метро поиск инвесторов не прекращается – как российских, так и зарубежных".

Стоит добавить, что ранее о важности появления второй ветки метрополитена в привязке к ЭКСПО-2025 заявили вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин и член Совета Федерации Эдуард Россель.

"Конечно же, к ЭКСПО-2025 метро нужно и его можно сделать. Для того, чтобы втянуть федерацию в строительство метро (а я пользовался таким методом и хочу просто опыт передать), надо выделить деньги из областного бюджета и сделать проектную документацию. А потом прийти с этим в Москву и сказать: "Ребята, давайте деньги!". И они дадут", - сказал экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

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