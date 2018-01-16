Антипинский НПЗ нарастил основные производственные показатели на 8%Сегодня в 14:22
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По итогам 2017 года.
За 2017 год основные производственные показатели Антипинского НПЗ, базового производственного предприятия ГК "Новый Поток", увеличились в среднем на 8%.
По результатам минувших 12 месяцев на заводе изготовлено 3,8 миллиона тонн светлых нефтепродуктов, что на 9% больше показателя 2016 года (3,5 миллиона тонн). На 12% выросло производство прямогонного бензина – с 1,19 миллиона до 1,33 миллиона тонн. Дизельного топлива стандарта качества Евро-5 выпущено 2,4 миллиона тонн – на 5% больше аналогичного показателя минувшего года (2,29 миллиона тонн).
В связи с повышением эффективности работы установки гидроочистки дизельного топлива, а также функционированием в течение всего года установки глубокой переработки мазута, введенной в эксплуатацию в сентябре 2016 года, производство серы увеличилось на 70% - с 14,8 тысячи до 25,1 тысячи тонн.
Общий объем выпуска нефтяного кокса в 2017 году составил 419 тысяч тонн, сжиженных углеводородных газов – 28,5 тысячи тонн, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
В минувшем году Антипинский НПЗ переработал 7,4 миллиона тонн сырья. Незначительное снижение показателя (на 0,4 миллиона тонн) связано с программой сокращения издержек и отказа от более затратного варианта поставки нефти на завод – железнодорожным транспортом.
В 2018 году основным событием для Антипинского НПЗ станет промышленная эксплуатация установки по производству высокооктановых бензинов марок АИ-92 и АИ-95. Ее пуск запланирован со II квартала текущего года. Планируется дальнейшая модернизация производственных объектов и увеличение мощности нефтепровода в 2019 году.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в холдинг входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина достигла рекордных для России 98% - это позволило предприятию отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводам. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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