Которое уже разрушается.

Обманутые дольщики девяти арамильских долгостроев готовы идти на крайние меры, чтобы добиться достройки своих домов. Об этом "Уралинформбюро" сообщила одна из участниц долевого строительства Анастасия Парамонова.

Речь идет об объектах компании "Лоджик-Девелопмент", которая возводила в Арамиле и поселке Светлом жилые комплексы "Новый Свет", "Ясный", "Фортуна", "Светлый" и вторую очередь ЖК "Светлый 8".

Все эти стройки заморожены из-за недофинансирования еще в 2015 году. Без квартир в итоге осталось более 400 семей, многие из которых вынуждены были взять ипотечный кредит для покупки жилья.



"Светлый 8" выглядит красиво пока только на бумаге... Фото: domofond.ru.

Директором ООО "Лоджик-Девелопмент" и ИГК "Лоджик-Девелопмент", строивших эти дома, на момент заключения договоров долевого участия являлся предприниматель Захар Ивачев. Сегодня, по словам дольщиков, он вышел из состава правления, назначив на свое место номинального директора. Кроме того, среди соучредителей числится бывший главный архитектор администрации Арамиля Илья Кузьмин.

В марте 2017 года органы Госжилстройнадзора в ходе очередной проверки арамильских долгостроев выявили факт нецелевого использования денежных средств дольщиков руководством ИГК "Лоджик-Девелопмент". Вскоре в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями", а в августе 2017 года началась процедура банкротства предприятия.

Одновременно в сентябре на митинге обманутых дольщиков глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал встретиться с инициативными группами проблемных объектов Арамиля. Однако, по словам Анастасии Парамоновой, на данный момент это обещание не выполнено. При этом областные власти активно ищут пути решения проблем арамильских дольщиков. В октябре 2017 года на координационном совете даже удалось найти для объектов "Лоджик-Девелопмент" потенциального инвестора.

В этой роли согласилась выступить группа компаний "ТЭН" на условиях предоставления компании земельного участка. Этот застройщик недавно взялся за достройку другого проблемного долевого объекта — пятой очереди ЖК "Новый Уктус" на улице Самолетной в Екатеринбурге.

"Тунгусов (первый вице-губернатор Свердловской области — прим.ред.) поручил руководству минстроя до конца 2017 года разработать, согласовать и подписать соглашение о намерениях по выделению этого участка. Но оно до сих пор не подписано, и "ТЭН" не может начать строительство на наших объектах", — сокрушаются дольщики "Светлого 8".

Утром 16 января Анастасия Парамонова в рамках очередной всероссийской акции обманутых дольщиков провела у входа в Дом правительства Свердловской области одиночный пикет. Она надеется, что таким образом они смогут привлечь внимание чиновников к их проблеме. Ведь, по словам Парамоновой, ее товарищи по несчастью отчаялись ждать "милости от природы" и готовы к решительным действиям.

В частности, они собираются организовать голодовку протеста, а если не поможет — будут рассматривать варианты заселения в недостроенные дома на правах собственников. По мнению дольщиков, бесконечно тянуть с достройкой нельзя и по соображениям безопасности: пока решается вопрос с заменой инвестора, дома уже начали потихоньку разрушаться и разворовываться.

Например, недостроенный дом по адресу поселок Светлый, 8/3 стоит полузатопленным еще с прошлой весны. "Сейчас он насквозь мокрый, и стены, и подвал. Что будет, когда туда зайдет новый инвестор, и какое качество жилья в итоге мы получим?", — беспокоится Анастасия Парамонова.

Ответ на этот непростой вопрос не удалось пока получить не только дольщикам, но и корреспонденту "Уралинформбюро". В офисе группы компаний "ТЭН", куда мы обратились за разъяснением сложившейся ситуации, отказались давать какое-либо комментарии по теме арамильских долгостроев.