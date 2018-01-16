На некоторые типы машин.

В России ощутимо вырастет утилизационный сбор на отдельные типы машин. Поднять его федеральное правительство планирует с 1 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Для легковушек с двигателем объемом менее 1 литра сбор увеличится на 16%, с двигателем до 2 литров - на 90%, до 3 литров - на 49%. Электромобилям добавят 14,8% от суммы "мусорной подати", легким коммерческим - 15%. Для машин грузоподъемностью 2,5-3,5 тонны отчисления вырастут примерно на 52%, пишет "КоммерсантЪ".

На 15-130% утилизационный сбор может увеличиться для грузовиков в зависимости от договоренностей Минпромторга и Минэкономики РФ.

В основном от повышения платы за будущую утилизацию автомобилей пострадают импортеры - их продукция ощутимо подорожает. Российским производителям сбор фактически возвращается "под соусом" различных субсидий.