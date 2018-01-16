Энергетики.

Екатеринбургская электросетевая компания собирается отключить от электроснабжения жилые дома в цыганском поселке, которые "подцепились" к сетям незаконно.

Поводом к проверке стала недавняя авария на оборудовании, питающем поселок электроэнергией, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕЭСК. Оборудование вышло из строя в результате многократного превышения допустимой нагрузки на сети в новогодние праздники.

"Зашкаливающие показатели по уровню потребления говорят об одном: жители поселка, давно известного энергетикам, вновь начали активно незаконно подключать свои объекты к сетям ЕЭСК и использовать присоединения в обход счетчика", — считают энергетики.

Отключения будут произведены в ходе рейда, который состоятся 17 января. Ловить "энерговоров" будут в квадрате улиц Шекспира - Краснокамская - Викулова - Коперника, рядом с ТРЦ "Радуга-Парк".