Свердловская вторичка упала в цене16 января в 19:19
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Более чем на 3%.
Вторичное жилье в Свердловской области подешевело на 3,1% по сравнению с январем 2017 года, подсчитали аналитики портала Domofond.ru.
Специалисты проанализировали годовую динамику цен на вторичном рынке 83 регионов России. Согласно результатам исследования, в среднем по стране цены упали на 3,4% (с 63,8 тысячи до 60,3 тысячи рублей). Самое значительное падение произошло в Ненецком АО, Москве и Республике Коми: там недвижимости подешевела на 10,9, 7,3 и 5,8% соответственно.
Небольшое удорожание "вторички" зафиксировано всего в десяти регионах страны. Чемпионом среди них стал Санкт-Петербург: там вторичное жилье выросло в цене на 4,2%.
Стоит заметить, что Екатеринбург продолжает оставаться одним из самых дорогих городов РФ по стоимости недвижимости. Столица Урала по этому показателю занимает четвертое место.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", средняя цена предложения "вторички", расположенной в центральных районах города, составила в конце сентября 2017 года 94,5 тысячи рублей за квадратный метр, а в целом по городу 67,3 тысячи рублей.
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