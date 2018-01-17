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Более 20 миллионов россиян попадут под налоговую амнистиюСегодня в 08:53

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Сумма списания увеличилась на миллиарды.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил сумму налоговых долгов, которая будет списана с россиян по инициативе Владимира Путина – 183,8 миллиарда рублей. Об этом чиновник заявил в ходе совещания у президента, пишет ТАСС.

По словам главы Минфина, большая часть озвученной суммы – задолженность индивидуальных предпринимателей по страховым взносам. На налоговую амнистию могут рассчитывать порядка 700 тысяч бизнесменов, совокупная сумма долга которых составляет 127 миллиардов рублей.

Также ИП простят задолженности по упрощенным налогам, налогу на объединенный доход и оплате патента. На льготу смогут претендовать около 3 миллионов бизнесменов, общая сумма списания составляет 15,8 миллиарда рублей.

С физических лиц спишут 41 миллиард рублей просроченных налогов. Под амнистию попадают 20 миллионов россиян.

Закон о налоговой амнистии для физлиц и индивидуальных предпринимателей был подписан Владимиром Путиным 29 декабря 2017 года. Ранее предполагалось, что будет списано 150 миллиардов рублей долга, передает "Уралинформбюро".

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