×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На ММК вырастет новая аглофабрикаСегодня в 10:53

  • Текст

Стоимостью 22 миллиарда рублей.

В марте 2018 года на территории Магнитогорского металлургического комбината начнется монтаж оборудования новой аглофабрики. Пока же строители забивают сваи, закладывают фундаменты и монтируют металлоконструкции.

Строящийся комплекс позволит существенно улучшить качество агломерата и снизить экологическую нагрузку. Общие капитальные вложения составят порядка 22 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Работы начались в декабре 2016 года. Первой возвели электроподстанцию №68. В ближайшие недели ее подключат к высоковольтной линии, а в конце февраля она будет готова к подаче дополнительного напряжения на стройплощадку.

Поставщиком оборудования для аглофабрики №5 стала китайская Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. Подписи под договором на приобретение агрегатов общим весом 22 тысячи тонн и стоимостью 6,7 миллиарда рублей поставили генеральный директор ММК Павел Шиляев и председатель совета директоров китайской компании Лу Пэнчэн.

В декабре 2017 года поступило около 2,5 тысячи тонн контрактного оборудования. В марте планируется начать монтаж агрегатов на агломашинах №1 и №2.

Пуск в эксплуатацию новой аглофабрики производительностью 5,5 миллиона тонн стабилизированного охлажденного агломерата запланирован на конец 2019 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×