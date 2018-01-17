На ММК вырастет новая аглофабрикаСегодня в 10:53
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Стоимостью 22 миллиарда рублей.
В марте 2018 года на территории Магнитогорского металлургического комбината начнется монтаж оборудования новой аглофабрики. Пока же строители забивают сваи, закладывают фундаменты и монтируют металлоконструкции.
Строящийся комплекс позволит существенно улучшить качество агломерата и снизить экологическую нагрузку. Общие капитальные вложения составят порядка 22 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".
Работы начались в декабре 2016 года. Первой возвели электроподстанцию №68. В ближайшие недели ее подключат к высоковольтной линии, а в конце февраля она будет готова к подаче дополнительного напряжения на стройплощадку.
Поставщиком оборудования для аглофабрики №5 стала китайская Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. Подписи под договором на приобретение агрегатов общим весом 22 тысячи тонн и стоимостью 6,7 миллиарда рублей поставили генеральный директор ММК Павел Шиляев и председатель совета директоров китайской компании Лу Пэнчэн.
В декабре 2017 года поступило около 2,5 тысячи тонн контрактного оборудования. В марте планируется начать монтаж агрегатов на агломашинах №1 и №2.
Пуск в эксплуатацию новой аглофабрики производительностью 5,5 миллиона тонн стабилизированного охлажденного агломерата запланирован на конец 2019 года.
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