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Европейские вина ударят по кошелькам россиянСегодня в 14:23

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Виной всему неурожай.

В России подорожают европейские вина. О росте отпускных цен на 10-35% импортеров уведомляют производители, пишет РБК.

Виной всему весенние заморозки и летняя жара в минувшем году, которые лишили виноградарей Франции, Италии и Испании до половины урожая. Чтобы покрыть потери, они увеличили расценки на свою продукцию.

Ощутимее всего, по мнению экспертов, подорожают дешевые вина (до 700 рублей за бутылку объемом 0,75 литра) - на 25-35%. На 15% максимум вырастет стоимость бутылки в среднем сегменте (от 700 до 5000 рублей), а в премиальном (от 5000 рублей) - на 10%, передает "Уралинформбюро".

В последний раз импортное вино в России дорожало в мае 2017 года, когда ФНС вывела его из-под действия пониженного акциза.

По данным ФНС, за январь-ноябрь прошлого года из Испании, Италии и Франции в общей сложности было ввезено 2,3 миллиона гектолитров вина на 360 миллионов долларов.

Отечественные виноделы за 10 месяцев 2017 года, согласно статистике Росстата, произвели 5,6 миллиона гектолитров продукции.

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