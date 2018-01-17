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Спортплощадки уральской столицы "съели" 600 миллионов рублейСегодня в 17:12

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В преддверии ЧМ-2018.

Арсенал спортплощадок Екатеринбурга в 2017 году увеличился на 35 единиц. Об этом депутатам екатеринбургской думы сообщила начальник городского управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Людмила Фитина в ходе выездного заседания, состоявшегося 17 января на базе СОК "Калининец".

Стоимость "апгрейда" составила 600 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро". Примерно 34% этой суммы поступило из федерального бюджета. Около 60 миллионов рублей вложили в обустройство спортплощадок частные инвесторы.

Среди объектов, построенных в рамках частно-муниципального партнерства, — площадки для воркаута в Зеленой роще, парке имени 50-летия Советской власти и в сквере рядом с ККТ "Космос", хоккейные корты со стеклопластиковыми бортами на территории ЖК "Флагман", "Рассветный" и "Светлый", а также четыре площадки для игровых видов спорта в Ленинском и Октябрьском районах.

Кроме того, на территории СОК "Калининец", рядом с ТЦ "Дирижабль" и в парке Чкалова появились просторные воркаут-парки с гимнастическими снарядами и искусственным покрытием общей площадью 1 000 квадратных метров.

Более пяти миллионов рублей из горбюджета ушло на ремонт 38 действующих плоскостных сооружений. Приведены в порядок спортивное ядро УрГЭУ с футбольным полем, легкоатлетическими дорожками и гимнастической площадкой и футбольное поле ДЮСШ "Юность".

Однако львиная доля бюджетных средств, выделенных на модернизацию спортивной сферы Екатеринбурга (без малого полмиллиарда рублей), пошла на строительство и реконструкцию тренировочных площадок для игр ЧМ-2018. Среди них — футбольные поля СОК "Калининец" и СК "Урал" , а также парк-стадион "Химмаш".

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