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Названы лидеры УрФО по ипотекеСегодня в 18:53

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За 2017 год.

Тюменская и Свердловская области стали в прошлом году чемпионами УрФО по объемам выданной ипотеки. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

По данным банка, жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО за указанный период взяли свыше 86 миллиардов рублей ипотечных кредитов, а свердловчане — 55 миллиардов рублей. Всего же, по данным АИЖК, в 2017 году банки России предоставили гражданам более 1 миллиона кредитов на сумму около 2 триллионов рублей.

Лидером по доступности ипотечных ставок в "соревновании" регионов УрФО также стала Свердловская область: средневзвешенная ставка по ипотеке на Среднем Урале к декабрю 2017 года снизилась до 9,64%, в то время как по УрФО в целом она составила 9,87%. Стоит отметить, что многие свердловские банкиры и риелторы прогнозируют в 2018 году падение ипотечных ставок до уровня 8%.

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