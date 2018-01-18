На благоустройство.

Президент РФ Владимир Путин пообещал выделить малым городам 5 миллиардов рублей на благоустройство. Ранее на форуме малых городов и исторических поселений в Коломне с такой просьбой к главе государства обратился министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В прошлом году Минстрой РФ объявил конкурс проектов, направленных на создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Последний этап "состязания" участников должен завершиться к 15 февраля 2018 года. 60 победителей конкурса - 20 исторических поселений и 40 малых городов - получат средства на реализацию своих планов. Первым выделят по 50 миллионов рублей, вторым - от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения, пишет "Интерфакс".

Сам конкурс рассчитан на 2 года. Однако первые его проекты будут реализованы уже до конца 2018-го, передает "Уралинформбюро".