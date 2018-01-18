В планах - внутренние рейсы.

В конце марта 2018 года в карту полетов "Уральских авиалиний" добавится московский аэропорт Шереметьево. Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Из нового терминала столичного авиахаба уральский перевозчик будет ежесуточно выполнять по одному рейсу в Екатеринбург, Сочи и Симферополь. Первый из них запланирован на 25 марта.

Пока же "Уральские авиалинии" летают из московского Домодедово, где расположена одна из двух баз компании (вторая находится в Екатеринбурге - прим.ред.). В расписании сохранятся семь ежедневных рейсов в столицу Урала, четыре - в крымский аэропорт и один-два в Сочи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании, первый вылет из Екатеринбурга в Шереметьево намечен на 25 марта. Рейсы U6 1 будут выполняться из уральской столицы ежедневно в 7.30, прибытие в Москву - в 7.50. Обратно рейс U6 2 будет вылетать в 22.45, прилет в Екатеринбург запланирован на 3.05.

На линии будет использоваться самолет Airbus A320. Продажи билетов на сайте www.uralairlines.com откроются в ближайшее время.

График вылетов в Домодедово остается неизменным - в 6.50, 8.15, 9.30, 12.00, 16.00, 18.40, 20.30, прибытие в Москву - в 7.20, 8.45, 10.00, 12.30, 16.30, 19.10, 21.00.

Обратные рейсы отправляются из российской столицы в 8.25, 10.00, 14.20, 17.45, 19.45, 22.00, 23.45, прибытие в Екатеринбург - в 12.45, 14.20, 18.40, 22.05, 0.05, 2.20, 4.05.