Во время ЧМ-2018 россиянам запретят сдавать квартирыСегодня в 10:29
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Без патента.
Жители городов, принимающих Чемпионат мира по футболу-2018, не смогут сдавать туристам жилье в аренду без соответствующего патента. Соответствующее требование изложено в законопроекте, подготовленном в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ, пишет "Российская газета".
Столь суровая мера вызвана, по мнению авторов документа, ценовым беспределом со стороны арендодателей жилья, которые зачастую сдают квартиры на нелегальной основе по "гостиничным" ценам.
Аналитики издания отмечают, что в 2018 году в даты проведения мундиаля в городах, принимающих матчи, резко, иногда в десятки раз, выросли цены на краткосрочную аренду частных квартир. Так, в Саранске собственники одной из квартир предложили сдать ее на две недели чемпионата за 2,5 миллиона рублей.
Стоит отметить, что эксперты уже не раз поднимали тему стоимости аренды жилья, которая в преддверии ЧМ-2018 выросла в разы. Екатеринбург в этом смысле не исключение. Уже сегодня, по данным Уральской палаты недвижимости, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в столице Урала составляет 17 870 рублей, двухкомнатных – 22 779 рублей и трехкомнатных – 35 182 рубля в месяц.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", чемпионат мира может взвинтить цены на аренду в Екатеринбурге на 10-20%, а в в гостиницах, апартаментах и хостелах — в 2,5 раза.
Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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