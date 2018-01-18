За свою историю.

За 2017 год ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу РМК) произвело 120 тысяч тонн черновой меди - такой показатель был достигнут впервые. В 2016 году металла было выплавлено на 7% меньше, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Русской медной компании.

Росту способствовало масштабное обновление мощностей и развитие производства. За последние 13 лет РМК инвестировала в модернизацию и повышение экологической безопасности "Карабашмеди" около 18 миллиардов рублей.

"Положительное влияние на показатели работы предприятия оказал ввод в эксплуатацию новой механизированной линии розлива черновой меди. Это значительно ускорило процесс выпуска готовой продукции и позволило сократить потери металла. Свою роль сыграло повышение профессионального уровня сотрудников, которые успешно осваивают современные технологии и оборудование. Кроме того, росту производства черновой меди способствовали стабильные поставки медного концентрата с Михеевского горно-обогатительного комбината", - прокомментировал достижение генеральный директор ЗАО "Карабашмедь" Андрей Ханжин.

В 2018 году РМК планирует направить на развитие производства и социальные проекты предприятия еще около 2 миллиардов рублей. В рамках программы модернизации ЗАО "Карабашмедь" предполагается ввести в эксплуатацию три новых конвертера Kumera и новую систему газоочистки с автоматизированной системой управления. В результате мощности производства черновой меди увеличатся до 150 тысяч тонн в год, в том числе 130 тысяч тонн - из минерального сырья. Также проект позволит улучшить условия труда и сократить нагрузку на окружающую среду.